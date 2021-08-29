Учебный год в Украине начнется традиционно 1 сентября. Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, занятия начнутся в обычном формате — в классах. Переход на дистанционное обучение возможно только в случае резкого роста количества больных с коронавируса. Когда школьники пойдут отдыхать на каникулы в 2021-2022 учебном году — читайте в нашем материале ниже. Дать каникул в каждой школе уже давно определяют самостоятельно. Министерство образования позволило учебным заведениям корректировать график обучения в соответствии с потребностями. Однако основные правила, которых должны придерживаться все школы: продолжительность каникул не должна превышать 30 дней, исключение — летние каникулы. В большинстве школ установлена классическая семестровая система, содержащая 4 четверти и два семестра. Когда школьники будут отдыхать в 2021-2022 году: Осенние каникулы — с 25 по 31 октября 2021 Зимние каникулы — с 25 декабря 2021 по 9 января 2022 Весенние каникулы — с 28 марта 2022 по 3 апреля 2022 Летние каникулы — с 1 Июнь 2022 по 31 августа 2022 рокуТривалисть учебного года: Начальная школа — 1-4 классы) — 720 часов Гимназия (5-9 классы) — 890 часов Лицей — 10-12 классы) — 1110 годинДодаткови выходные дни: 14 октября — День защитника Украина 25 декабря — католическое Рождество 8 марта — Международный женский день 25 апреля — Пасха 1 мая — день труда 9 мая — день Победы График каникул может изменяться в зависимости от потребностей школы, эпидемиологической ситуации в стране, а также — в каждой отдельной области страны. Он носит только рекомендательный характер. Напомним, ранее мы писали о том, что учителям дали новые рекомендации по воспитанию школьников. А также рассказывали о том, что понадобится первокласснику для школы и в какую сумму это обойдется.