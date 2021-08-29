Тине Кароль долго приписывали роман с молдавским хитмейкером и ее бывшим коллегой по проекту "Голос страны" Даном Баланом. Несколько сезонов пара мастерских подогревала интригу, а поклонники с замиранием сердца ловили взгляды и жесты звезд, свидетельствующие о романтике между ними. Правда, потом разразился громкий скандал, когда стало известно — звездная лав-стори была создана для зрителей, однако позже якобы стала реальностью. Тина и Дан же отметили, что искра между ними была настоящей, ведь сыграть чувства на заказ невозможно. Между тем, в окружении Тины есть человек, который постоянно рядом с ней и поддерживает, способствует и помогает. Это ее пиар-менеджер Павел Орлов, 27 августа отметил день рождения, а певица не смогла пропустить такое событие и публично призналась мужу в любви. Так, в Instagram Stories она запостила фото Павла, в котором он расположился с книгой в руках на фоне винтовых лестниц и улыбается в камеру. "Жизнь — винтовые лестницы, этот день был на верхней ступени для тебя. Ты пришел. Я люблю тебя, с днем рождения," ПО ", — оставила трогательное послание имениннику Кароль.

Тина душевно обратилась к близкому мужа-именинника (instagram.com/tina_karol) В прошлом году в честь дня рождения Орлова, Кароль устроила ему приятный сюрприз. Она организовала персонально для именинника уникальный вечер классической музыки — в зале только певица и ее пиарщик и близкий человек. "Любимый мой. Ты настоящий Хранитель мой. Я очень сильно люблю. Другое … не публично", — подписала тогда совместное видео с Павлом Тина.

У Тины и Павла особые трепетные отношения Напомним, что ранее Тина Кароль заворожила фотосетом в зефирная платье от известного кутюрного бренда.