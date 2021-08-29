В Израиле расширяют компанию вакцинации. В стране колоть бустерные дозы всех желающих. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post. По словам генерального директора МЗ Израиля Нахмана Эша, третья доза вакцины против коронавируса стала доступной для всех жителей страны, имеющих право на прививку. Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что ВОЗ со своей стороны, готова предоставить рекомендации по вакцинации Бустерная дозами.Також РБК-Украина писало о том, что в Израиле позволили колоть бустерные дозы учителям и лицам старше 40 лет.