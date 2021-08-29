Соединенные Штаты Америки были причастны к сегодняшнему взрыва в Кабуле. По предварительной информации, американские военные нанесли ракетный удар по боевикам. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters. По словам чиновника США, который попросил не раскрывать свое имя, сегодняшний ракетный удар был нацелен на боевиков и деловые. Информация уточняется. Напомним, что РБК-Украина писало о том, что 29 августа в Кабуле прогремел мощный взрыв. В частности, как сообщало РБК-Украина, ракетная атака унесла жизни двух человек. Среди пострадавших женщины и дети.