Президент Владимир Зеленский в День памяти защитников Украины почтил память павших за страну. Глава государства присвоил звание Героя Украины двум погибшим защитникам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы президента №449 / 2021 и №450 / 2021. Так, звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» посмертно присвоили бойцам Горбенко Святославу и Виктору Гурняк. Что известно о погибших бойцов Святослав Горбенко Боец добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Святослав Горбенко погиб 3 октября 2014 при обороне Донецкого аэропорта. Он был смертельно ранен осколком танкового снаряда во время того как спасал своего собрата. Награду получили родители добровольца — Сергей Александрович и Лариса Викторовна. Виктор Гурняк Солдат погиб 19 октября 2014, когда под минометным обстрелом вывозил раненых в районе 32-го блокпоста вблизи поселка Смелое Луганской области. Награду получили его родители — Петр Степанович и Мария Мирославовна. Также, после завершения церемонии вручения орденов, глава государства возложил цветы к Колокола памяти. Напомним, сегодня, 29 августа по всей Украине будут приспущены государственные флаги в рамках Дня памяти защитников Украины. Отметим, что сегодня украинцы чтят память защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.