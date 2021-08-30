Синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды в Украине на 1 сентября.

Соответствующий пост она опубликовала в Facebook.

По ее словам, 1 сентября дождливая погода ожидается на западе, севере и местами в центре. При этом на востоке и юге будет сухо.

Температура воздуха в первый день осени не будет существенно отличаться от сегодняшнего и завершающего дней, но 2 сентября уже ощутимо похолодает.

Завтра, 31 августа, на Западе ожидается 17-22 градуса, на севере 19-24, на востоке, юге, и в большинстве центральных областей 23-28 градусов.

Напомним, в Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды в Украине на сентябрь. Синоптики говорят, что климатических сюрпризов не будет — количество осадков и температура будут в пределах нормы.

Напомним, климат в Украине меняется из-за последствий таяния ледников на Северном полюсе, что приводит к глобальному потеплению.

С 8 августа Украина начала жить «в экологический долг» — мы исчерпали запас ресурсов, которые в природе могут возобновиться за 1 год.

