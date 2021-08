Сегодня, 30 августа, отмечается Международный день жертв насильственных исчезновений. Кроме того, сегодня вспоминают святого Мирона Кизических и преподобного Алипия, иконописца Печерского.

НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала интересную информацию об этом дне.Международный день жертв насильственных исчезновений

International Day of the Victims of Enforced Disappearances введен по решению Генеральной ассамблеи ООН, которая в 2010 году выразила в своей резолюции серьезную обеспокоенность тем, что в мире растет число насильственных исчезновений людей (аресты, задержания и похищения).

Прежде всего подобные случаи ассоциировались с диктаторскими режимами, но сегодня они происходят в самых разных ситуациях, особенно при внутренних конфликтах, как средство политического подавления оппонентов.

Как известно, проблемой насильственных исчезновений занимается организация Amnesty International. Традиционно в этот день она обращается к правительствам стран с призывом предпринять все возможные шаги, направленные на искоренение такой практики.

Также 30 августа православные вспоминают святого Мирона Кизических и преподобного Алипия, иконописца Печерского. А по народному календарю День Мирона.

Часто на Мирона был ветреный день и начинался ноябрь, который говорил о том, что скоро осень. Сегодня было принято помогать вдовам, сиротам, всем обездоленным.

Кроме того, в этот день:

День Республики Татарстан

День Конституции Республики Казахстан

День архивиста Кыргызстана

День победы в Турции

Фестиваль вина в Лимассоле

Напомним, 29 августа отмечался Международный день действий против ядерных испытаний, Ореховый Спас, а в Украине вспоминали погибших в Иловайске в 2014 году.

А 28 августа отмечали Успения Пресвятой Богородицы, а наши предки праздновали Спожинки.