Пророссийские боевики трижды нарушили режим полного прекращения огня на Донбассе сегодня, 30 августа. К счастью, в результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащих не пострадал.

Сводку опубликовал пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Так, один из вражеских обстрелов был зафиксирован близи Новозвановки. Противник обстрелял украинские позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле населенного пункта Шумы оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

А вблизи Троицкого российские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Украинские военные открывали огонь в ответ на вражеские обстрелы.

«О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм», — указано в сообщении.

Как мы уже рассказывали ранее, боевики на Донбассе девять раз обстреляли позиции украинских защитников 29 августа. В результате ранения получили двое бойцов ВСУ.

А 27 августа на Донбассе погиб 39-летний Андрей Вискребец с 74-го разведбатальона.