В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 30 августа — половину страны охватят дожди.

Синоптики прогнозируют несущественные осадки на западе, местами на юге, в центре и на севере, на востоке без осадков.

Температура воздуха начинает стремительно снижаться: на западе 19-21 градус, в центре и на севере 25-27, при этом на востоке и юге 26-35 градусов.

Напомним, в Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды в Украине на сентябрь. Синоптики говорят, что климатических сюрпризов не будет — количество осадков и температура будут в пределах нормы.

Напомним, климат в Украине меняется из-за последствий таяния ледников на Северном полюсе, что приводит к глобальному потеплению.

С 8 августа Украина начала жить «в экологический долг» — мы исчерпали запас ресурсов, которые в природе могут возобновиться за 1 год.