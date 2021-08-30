Гороскоп на сентябрь 2021 от астролога Павла Глобы расскажет каждом из двенадцати знаков Зодиака, какие перспективы, возможности, а также трудности вас ждут в начале осени.

Об этом пишет tvcenter.Овен

Астролог уверен, что Овны смогут справиться даже со сложными вопросами, которые возникнут в самом начале месяца. Вас ждет полная гармония на работе и в семье.Телец

В сентябре Тельца может ожидать дополнительную прибыль. Не исключено, что вам вернут старый долг или вы получите наследство.Близнецы

Астролог советует Близнецам отбросить все свои переживания и просто идти вперед. А чтобы облегчить задачу и достичь цели, составьте заранее четкий план.Рак

Астролог рекомендует четко расписать свой бюджет и следовать ему. Лишние расходы Вам точно ни к чему в этом месяце. Установите финансовые пределы, чтобы не оказаться в списке должников.Лев

В этом месяце вам следует заняться обустройством быта — ремонтом, обновлением интерьера. Самым выдержанным семейным Львам такие испытания позволят укрепить отношения со второй половинкой.Дева

В сентябре на Деву может напасть скука. Сконцентрируйтесь на работе, чтобы уберечься от депрессивных мыслей. Вы не только сможете быстро разрулить текущие задачи, но и получите бонусы на работе.Весы

Сентябрь поставит Весов перед сложным выбором. Вам придется определиться, кому вы будете уделять большую часть свободного времени — семьи или друзьям. Правильно расставленные приоритеты помогут избежать проблем.Скорпион

Рабочий энтузиазм Скорпиона наконец принесет свои плоды. Представитель этого знака сможет проявить свои сильные стороны и добиться успеха. А вот в личной жизни могут возникнуть небольшие проблемы.Стрелец

Первый месяц осени станет для Стрельцов периодом интересных возможностей. Кого ждет романтическое знакомство, а кто-то сможет добиться продвижения по карьерной лестнице.Козерог

Козерогам выпадет шанс открыть собственное дело или выгодно приобрести недвижимость. Все денежные операции будут удачными, что станет прекрасной мотивацией на достижение новых целей.Водолей

Личная жизнь займет самое главное место для представителей этого знака в сентябре. Благодаря новым отношениям вы сможете расслабиться и восстановить жизненные силы.Рыбы

Рыбам первый месяц осени принесет успех во всех сферах жизни. В семье и на работе будет царить полная идиллия, а одинокие представители знака смогут получить (сделать) предложение руки и сердца.

Астролог также назвал удачные и не очень дни в сентябре 2021:Благоприятные дни — 8, 12,13 и 16 числа.Неблагоприятные — 1, 3, 4 и 6 числа.

