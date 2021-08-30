В Украине зафиксировано 749 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (148), Черновицкой (74), Днепропетровской (72), Одесской (49) и Тернопольской (48) областях.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Вчера были госпитализированы 583 человека, скончались 18, выздоровели — 291.

Министерство здравоохранения пока не планирует разрешать бустерную (усиливающую) дозу вакцины против COVID-19. Сейчас основная стратегия — это ревакцинация через год.

Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что масочный режим в Украине пока отменять не планируют. Украинцы обязаны носить маски до конца пандемии COVID. Кузин также заявил, что локдаун в Украине могут объявить в ноябре. Он призывает украинцев вакцинироваться и соблюдать карантинные ограничения. А также предупредил, что пандемия COVID-19 продлится еще 2-5 лет.