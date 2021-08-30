Новый всплеск заболеваемости коронавирусом в Украине практически неизбежен. Штамм «Дельта» стал смертельным опасным для людей пожилого возраста, которые не переболели и не были вакцинированы.

Свое мнение озвучила профессор, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО имени П. Л. Шупика Алла Волоха, передает Обозреватель.

По ее мнению, штамм «Дельта» появился именно в Индии, поскольку большое количество людей и высокий уровень заболеваемости. Кроме того, чем дольше люди болеют, чем дольше они выделяют вирус, тем больше возможностей для возникновения мутаций. На фоне большого количества тяжелых форм могут возникать серьезные штаммы и наоборот – чем легче формы и чем меньше заболеваемость, тем это менее вероятно.

В то же время, на сегодняшний день, нет никаких оснований говорить, что появятся какие-то более агрессивные штаммы. Тем более что идет вакцинация.

Медик напомнила, что когда болеют вакцинированные, это позволяет уменьшить тяжесть заболевания и количество случаев. На этом фоне менее вероятно возникновение более тяжелых штаммов. Поэтому можно сказать, что вакцинация опосредованно защищает человечество от более тяжелых штаммов вируса.

«Всплеск заболеваемости неизбежен, локдаун очень вероятен. Это может произойти в середине осени или ближе к зиме. Но многое будет зависеть от того, как люди будут себя вести. Сейчас люди совершенно расслабились, поэтому вероятность инфицирования очень большая. Если они будут соблюдать все рекомендации, локдауна можно избежать», — считает профессор.

Как мы уже рассказывали ранее, COVID-19 до конца года может стать причиной смерти 236 тысяч человек.

А также, Минздрав пока не планирует разрешать бустерную (усиливающую) дозу вакцины против COVID-19. Сейчас основная стратегия — это ревакцинация через год.