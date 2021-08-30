Боевики на Донбассе девять раз обстреляли позиции украинских защитников 29 августа. В результате ранения получили двое бойцов ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

Вблизи Широкино оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Возле Золотого-4 противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Причепиловка российские наемники вели огонь из подствольных гранатометов.

В направлении Крымского враг дважды стрелял из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Попасной оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрелов российско-оккупационных войск двое военнослужащих получили ранения. Воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья одного раненого украинского защитника оценивается медиками как тяжелое, другого — удовлетворительное.

Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что Российская Федерация самоустранилась от минского переговорного процесса.

Боевики на Донбассе трижды обстреляли позиции украинских защитников в День независимости Украины, 24 августа — один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.