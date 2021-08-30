В Новоград-Волынском Житомирской области 31-летний мужчина прямо на улице убил женщину, нанеся ей удар острым предметом в шею. За два года до преступления он был признан недееспособным из-за проблем с психическим здоровьем.

Подробности сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции Житомирщины. Чрезвычайное происшествие произошло 28 августа.

Мужчину удалось задержать спустя несколько часов после того, как выявили тело жертвы. Его нашли благодаря видео с камер наблюдения. Полицейские обнаружили вероятного убийцу во дворе дома, где он проживал. Мужчина употреблял спиртное.

Известно, что женщине было 48 лет, она жила в селе в Житомирской области. В Новоград-Волынский украинка приехала, чтобы устроиться на работу, и на улице в центре города как раз ждала на встречу с работодателем.

Мужчина напал на нее внезапно, ударив острым предметом в шею. Как оказалось, женщина стала случайной жертвой, с ней он знаком не был и мотива объяснить не смог.

Журналистам мать подозреваемого рассказала, что незадолго до случившегося у ее сына бывали приступы агрессии.

Она в связи с этим обращалась к социальным и медицинским службам с просьбой забрать сына на лечение, но ответа так и не получила.

Как мы уже рассказывали ранее, в Кировской исправительной колонии №33, которая расположена на временно оккупированной территории Донецкой области, боевики убили троих граждан Украины.