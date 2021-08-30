Ряд компаний с сентября повышают тарифы на газ. Новую цену за сентябрь установила и компания «Нафтогаз Украины», так называемый поставщик «последней надежды».

Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба компании.

Так, новый тариф составляет 12 грн/куб. м. (с НДС), что на 22 копейки больше, чем тариф за август.

«Нафтогаз Украины» в настоящее время обслуживает более 600 тысяч клиентов в качестве поставщика «последней надежды».

На сегодняшний день, годовой «фиксированный» тариф компании для населения составляет 7,96 грн/куб. м.

Напомним, после запуска рынка газа каждый украинец, который пользуется газом, должен иметь договор с газоснабжающей компанией. Если по каким-то причинам получилось, что у него нет поставщика – газом его обеспечит поставщик «последней надежды» ( компания, которая обязана в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если он остался без поставщика).

Как мы уже рассказывали ранее, президент Владимир Зеленский подписал закон №3508-д, по которому планируют списать около 100 млрд грн долгов на рынке газа. Использованное голубое топливо при этом оплатят из государственного бюджета. Другими словами, украинцы своими налогами.

Тем временем, в Украине ввели сезонные тарифы на газ. По словам замглавы «Ассоциации поставщиков энергоресурсов» Евгения Степанова, они позволят клиентам равномерно платить в течение всего года и за счет этого экономить в отопительный сезон до 40%.