Вопрос выпадения волос волнует многих, особенно — в период межсезонья, например, в конце лета — начале осени, когда организм перестраивается к новому сезону.

Врач-диетолог Марина Сергеева призналась, что вопрос выпадения волос — один из самых частых, которые ей приходят в директ в Instagram.

Скажу сразу, выпадение волос не остановить, если у вас дефицит белка. Структурная функция белка — первая и самая важная. Все клетки органов и тканей состоят из белка. Волосы тоже.

Транспортная функция белка — вторая важная функция. Белки транспортируют все питательные вещества в клетку, будь то витамины, минералы и т. Д. ⠀Домашний пробиотик: нутрициолог назвала простой продукт для улучшения микрофлоры желудка

Какой вывод: нет белка, нет смысла пить витамины. Какие бы крутые они ни были. Как бы он не рекламировались. Как бы они не помогали вашей подруге.Нитраты и пестициды: нутрицолог рассказала, как избавиться химии в овощах и фруктах

Выпадают волосы: что делать

Для начала стоит сдать биохимию крови и посмотреть общий белок. Показатель должен стремиться к верхней границе референса 80-85 г/л. Если он в нижней границе, надо разбираться, откуда дефицит.

Дефицит в питании? Мало едим животного белка. Считаем и БЖУ и смотрим, сколько едим.

Белок не усваивается. Значит, надо поработать с желудочно-кишечным трактом. Наладить кислотность в желудке, вернуть ферментативную активность поджелудочной железе, поддержать печень, почистить кишечник. Из практики: эти проблемы обычно идут вместе. Человек интуитивно отказывается от белка, так как он плохо усваивается. Конечно, надо смотреть дефициты витаминов и минералов. Железодефицит также приводит к выпадению волос, но его заполняем одновременно с дефицитом белка, не раньше. Как быстро заполнить дефициты: коллаген, железо в хелатной форме, витамин D, плюс хороший витаминный комплекс. ⠀ Медленнее, но вернее: сходить на консультацию к врачу. Далее вы сдадите анализы, систематизируете питания, поработаете с усвоением, заполните дефициты.

