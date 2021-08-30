Глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу не считает Украину угрозой для России.

Об этом он заявил в эфире телеканала Россия 1.

«Я бы не стал про Украину говорить как про угрозу …. Мы верим и надеемся, что эта ситуация когда-то поменяется и там найдется человек, который прекратит всю эту вакханалию националистическую, совершенно ничем не обоснованную ни исторически, ни фактологически, ничем абсолютно», — заявил министр обороны РФ.

Как сообщалось ранее, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина не представляет для РФ угрозы, поскольку украинцы и россияне один народ.

Накануне заявление президента РФ Владимира Путина об одном народе украинцев и россиян прокомментировал третий президент Украины Виктор Ющенко. По его словам, один народ означает, что украинского народа не существует.

Как сообщалось ранее, большинство украинцев (70%) не согласны с утверждением российского президента Владимира Путина об историческом единстве россиян и украинцев.