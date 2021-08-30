На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей пропавшими без вести числятся 258 человек, в том числе 67 военнослужащих и резервистов.

В оккупированном Крыму и Севастополе с начала российской оккупации менее 44 человека стали жертвами насильственных исчезновений, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

А судьба 15 из 44 пропавших крымчан до сих пор остается неизвестной. Большинство этих людей являются проукраинскими активистами, которые открыто выступали против российской оккупации.

«На сегодня прокуратурой Автономной республики Крым осуществляется процессуальное руководство в 112 уголовных производствах по 173 фактам насильственного исчезновения, лишения свободы и похищения людей», – пояснили в МИДе.

В большинстве случаев были выявлены факты, свидетельствующие о причастности к исчезновениям российской оккупационной администрации. К тому же, родственники людей, которые исчезают на оккупированной территории, нередко подвергаются запугиванием.

На сегодня в Европейском суде по правам человека рассматриваются соответствующие иски Украины к России, было подано еще в 2017 и 2018 годах.

«Украина продолжит работу с международными партнерами, в частности участниками «Крымской платформы», чтобы нарушения России как государства-оккупанта оставались в фокусе постоянного международного внимания, давление на РФ усиливалось для предупреждения подобных преступлений и проведения эффективного расследования во всех случаях насильственных исчезновений», – рассказала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Ранее, в суд направили обвинительное заключение в отношении гражданина Украины, который в 2014-2015 годах был «заместителем министра информации» ДНР «. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность, участия в деятельности террористической организации, а также пропаганды коммунистического режима.

Как мы уже рассказывали ранее, разобщенность украинцев играет на руку Кремлю. Такое мнение высказал второй президент Украины Леонид Кучма.