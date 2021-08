На побережье южного штата Луизиана в США обрушился ураган «Ида». Синоптики уже присвоили ему четвертую категорию из пяти возможных – скорость ветра достигала 240 километров в час. Отметим, этот показатель выше скорости ветра урагана «Катрина».

Напомним, ураган «Катрина» обрушился на берег Луизианы 29 августа 2005 года. Тогда ураган привел к гибели 1,8 тысячи человек и ущербу на сумму более чем 100 миллиардов долларов.

Сейчас на штат обрушился ураган «Ида». Чиновники говорят, что этот ураган уже стал самый мощный за последние более чем 150 лет. Губернатор Луизианы Джон Белл Эдвардс заявил, что после «Катрины» в штате были отремонтированы дамбы и возведены новые защитные сооружения, они должны не допустить масштабного затопления жилых районов.

Несмотря на это, власти организовали масштабную эвакуацию людей.



Сейчас ураган продолжает ослабевать, но порывы ветров достигают силы в 152 километра в час (ураган первой категории).



