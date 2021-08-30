Заввідділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДержНС і НАН України Віра Балабух, а також народний синоптик Леонід Горбань озвучили прогноз погоди в Україні на осінь. Якщо коротко, погода буде класичною — погожий вересень, сирі холодні останні дні жовтня і похмурий листопад.

Про це повідомляє «Сегодня».

Так, Горбань прогнозує, що в цьому році осінь буде класичною, незважаючи на глобальне потепління.Вересень

На початку вересня нас чекає ще 10 днів літа, але потім почнуться дощі і похолодає. Приємними будуть перші чотири-п’ять днів місяця: погода – як в середині серпня, сонячно, сухо, температура вдень вище 25 градусів тепла. Друга п’ятиденка виявиться дощовою, але теплою, до +25 окремими днями – грибна погода.

Після 10 числа дощі припиняться, антициклон принесе, ясну, але прохолодну погоду – вдень не вище +18, вночі – близько п’яти градусів тепла. Ще більше похолодає до 20 вересня, температура вдень +10-12 градусів. До того ж зарядять дощі, тож без парасольок, курток і непромокаючого взуття не обійтися. Але серед осінньої сльоти пішло літо пошле нам останнє «прощавай»: 21-23-го небо проясниться, вдень потеплішає до +17-19 градусів. Наприкінці місяця знову настане суха прохолода, вдень +10-12, вночі +5 градусів.Жовтень

Холодний, але сухий жовтень порадує тривалим «бабиним літом» в середині місяця і засмутить під кінець сильними дощами і нічними морозами. Прохолода прийде вже з перших днів і посилиться холодними дощами 4-5 числа. Та до кінця першої декади потеплішає, а до середини місяця погода стане майже вересневою: вдень до +20 тепла, сухо і сонячно. Свято Покрова Богородиці, всупереч народним прикметам – «до обіду літо, після обіду – зима» – виявиться найтеплішим днем жовтня. Цього дня температура може бути вище +20 градусів.

Однак уже через день-два погода різко зміниться: температура впаде більш ніж на 10 градусів, до +6-8 вдень, налетять холодні дощі, до 20 жовтня на півночі і сході країни можуть бути нічні заморозки. Глибока осінь прийде після 25 жовтня, коли циклон з півночі принесе короткочасні, але відчутні морози – дві-три ночі може бути до 7 градусів нижче нуля. Опадів цими днями не очікується. До кінця місяця знову потеплішає до +8-10 градусів вдень, але ненадовго: вже дихає холодом листопадЛистопад

Розпочнеться місяць холодними дощами, які після короткої перерви зміняться на дощі зі снігом. Очевидно, що за такої погоди чекати тепла не доводиться, та його й не буде. Навпаки, до кінці першої декади небо проясниться, на більшу частину країни, крім південних областей, прийдуть невеликі нічні морози. Вдень температура буде близькою до нуля або трохи вищою.

В середині місяця трохи потеплішає, але може випасти справжній перший сніг. Він, найімовірніше, розтане, але вже другий сніг, який очікується 24-25 листопада, може затриматися до зими, бо в 20-числах невеликі морози повернуться. Морозна погода без опадів триватиме до кінця листопада.

Одночасно з цим синоптик Віра Балабух каже, що погодний феномен Ла-Нінья принесе гарну погоду.

Нагадаємо: Ла-Нінья викликає охолодження поверхні океану в центральній і східній частинах екваторіальної акваторії Тихого океану, що призводить до змін тропічної циркуляції атмосфери, а саме вітру, тиску і опадів. Явище Ла-Нінья пов’язують з фазою похолодання, а протилежний феномен, Ель-Ніньо, — з фазою потепління.

«Вплив Ла-Нінья проявиться в тому, що в Європі загалом переважатиме тепла і суха погода, як і минулої осені, – каже Віра Балабух. – За даними Європейського центру середньострокових прогнозів і Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США очікується, що осінь 2021 року в Україні також буде теплою, а температура повітря відповідатиме кліматичній нормі, тобто середнім багаторічним значенням, які спостерігалися протягом останніх 30 років з 1991 по 2020 рік. Такий термічний режим буде обумовлений переважанням антициклонної погоди, яка характерна для України протягом цього сезону, особливо в першій половині».

Але, за словами Віри Балабух, це не означає, що територією країни не переміщатимуться холодні фронти, і температура повітря не опускатиметься нижче нуля. Такі процеси також можливі, особливо в другій половині осені, однак вони можуть спостерігатися рідше, ніж зазвичай. При цьому випадатимуть опади, переважно у вигляді дощу, вірогідні тумани і ожеледь.

Нагадаємо, в Українському гідрометеорологічному центрі озвучили прогноз погоди в Україні на вересень. Синоптики кажуть, що кліматичних сюрпризів не буде — кількість опадів і температура будуть в межах норми.

Нагадаємо, клімат в Україні змінюється через наслідки танення льодовиків на Північному полюсі, що призводить до глобального потепління.

З 8 серпня Україна почала жити «в екологічний борг» – ми вичерпали запас ресурсів, які в природі можуть поновитися за 1 рік.