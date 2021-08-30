В Украине владельцы домов, квартир и другой недвижимости должны заплатить до 31 августа налог за каждый квадратный метр для квартир площадью более 60 кв. метров и домов более 120 кв. метров. Если этого не сделать, то уже в сентябре сумма налога автоматически увеличится, будут начисляться штрафы.

Как собственникам жилья рассчитать суммы налогов, и которая предполагается пеня в случае просрочки выплаты — читайте в материале ниже.

Счета владельцам недвижимости за «лишние» квадратные метры рассылали до 1 июля, а на их оплату дается 60 дней, то есть до начала сентября.

В 2021 году налог на недвижимое имущество начисляется владельцам домов и квартир по 2020-й, исходя из размера установленной тогда минимальной заработной платы — 4723 гривен.

Рассчитывают налог на основании сведений Госреестра прав на недвижимое имущество.

В каждом регионе ставку устанавливают местные власти, но по закону она не должна превышать 1,5% от минимальной зарплаты. В 2021 году максимальная сумма — 70,8 гривны за квадратный метр.

Как рассказали в Государственной налоговой службе, база налогообложения объекта жилой недвижимости, в том числе их долей, находящихся в собственности физлица уменьшается:

Для квартиры / квартир независимо от их количества на 60 «квадратов»; Для жилого дома / домов независимо от их количества на 120 кв. метров; Для разных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их долей (в случае одновременного нахождения в собственности налогоплательщика квартиры / квартир и жилого дома / домов, в том числе их частей), -180 «квадратов».

Платить налог придется за каждый квадратный метр сверх этой нормы. Такое уменьшение предоставляется один раз в год.

За просрочку оплаты налога предусмотрен штраф: Если не успели заплатить налог до 31 августа, то в размере 5% за первые 30 дней Если с оплатой налога затянете более, что сумма пени увеличится до 10%.

Руководитель налоговой службы Киевской области Елена Виноградова в эфире программы «Завтрак с 1 + 1» объяснила, как самостоятельно вычислить количество метров, за которые надо платить.

«Берем площадь квартиры, отнимаем от нее льготную площадь, остается та часть, которая должна облагаться налогом на недвижимость», — говорит она.

Льготная площадь квартиры составляет 60 «квадратов», частного дома — 120 «квадратов», а если в собственности и квартира и дом, то общий льготный метраж — 180 квадратных метров.

«Если дом составляет там 250 квадратных метров и у него два владельца, то каждый из собственников имеет право воспользоваться 120 квадратных метров льготной площади», — пояснила эксперт.

Если владельцы недвижимости не получили уведомление о необходимости заплатить налог за несоответствия налогового адреса с фактическим местом проживания, нужно обратиться в налоговый орган по месту регистрации.

Напомним, что в Украине может появиться новый налог на недвижимость — в Раде зарегистрировали законопроект, в котором предусмотрено облагать налогом на добавленную стоимость операции по продаже построенных квартир или домов.