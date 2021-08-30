Украинский прыгун в длину Роман Павлик завоевал «бронзу» на Паралимпиаде в Токио. В последней попытке он прыгнул на 5,63 метра.

Соответствующая информация была опубликована в официальном канале Twitter Паралимпийских Игр.

Первое место занял представитель Олимпийского комитета России Евгений Турсунов с лучшим результатом 5,75 метра. Второе — легкоатлет из Новой Зеландии Ульям Стедман (5,64 метра).

В финале по прыжкам в длину принимал участие еще один украинец — Александр Литвиненко. Он завершил выступление с результатом 5,45 метра, он занял седьмое место.

Как мы уже рассказывали ранее, украинка Марина Литовченко завоевала 11 золотую медаль для Украины на Паралимпийских играх в Токио. Теннисистка обыграла в финале Маляк Алиеву из Паралимпийского комитета России. Игра длилась всего 15 минут.

А украинец Александр Назаренко в финале соревнований по дзюдо в весовой категории до 90 кг поборол своего соперника бразильца Артура Кавальканти. Победа принесла спортсмену бронзовую медаль.