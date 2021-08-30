Украинец Игорь Цветов отказался делать совместное фото с представителями Российской Федерации на Паралимпийских играх 2020 года в Токио. Спортсмен ответил отказом на предложение попозировать рядом с соперниками во время церемонии награждения.

Цветов стал вице-чемпионом Паралимпиады в беге на дистанции 100 метров. Он уступил россиянину Дмитрию Сафронову, который оказался быстрее украинца на 12 сотых секунды. В то же время Игорь опередил еще одного бегуна, выступающего под флагом Паралимпийского комитета России (ПКР), Артема Калашяна.

На церемонии награждения оба россиянина поднялись на первую ступень пьедестала, предложив Цветову сделать совместное фото. Однако украинец отказался от такого предложения, оставшись в стороне от соперников по забегу.

Как мы уже рассказывали ранее, украинка Марина Литовченко завоевала 11 золотую медаль для Украины на Паралимпийских играх в Токио. Теннисистка обыграла в финале Маляк Алиеву из Паралимпийского комитета России. Игра длилась всего 15 минут.

А украинский прыгун в длину Роман Павлик завоевал «бронзу» на Паралимпиаде в Токио. В последней попытке он прыгнул на 5,63 метра.