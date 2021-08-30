Герой Украины Александр Петраковский умер 29 августа. В 2014 году он получил серьезное ранение в Донбассе и был прикован к постели почти семь лет. Он перенес много операций и прошел реабилитацию, однако организм не справился. Об этом рассказал начальник Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Петр Ткачук на своей странице в Facebook. "После длительной борьбы за жизнь скончался выпускник Национальной академии сухопутных войск Герой Украины подполковник Александр Петраковский. Он был, есть и будет всегда настоящим примером служения украинскому народу, образцом мужества и чести. В первую очередь для сегодняшних воспитанников и всего коллектива Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного ", — написал Ткачук. Он рассказал, что 20 июля 2014 разведывательная группа под командованием Петраковська обеспечивала прохождение колонны техники Вооруженных Сил и сил добровольческого батальона "Айдар" в аэропорт Луганска. В районе населенного пункта Счастье они обнаружили засаду и вступили в бой, и это обеспечило прохождение колонны запасным путем. В бою Александр Петраковский получил тяжелое ранение головы, но продолжал руководить действиями группы, выносил раненых в безопасное место. Результаты ранения оказались для Петраковська ужасными. Он долго пробыл в коме, затем были сделаны десятки сложнейших хирургических операций и длительная и дорогостоящая реабилитация. "Длинные семь лет Саша, его родные и близкие, десятки волонтеров и благотворителей боролись за жизнь Героя. Длинные семь лет мы молились за его скорейшее выздоровление и возвращение на службу. Однако смерть забрала его у нас …", — добавил Ткачук. По самоотверженную службу и храбрость Петраковский по Указу Президента Украины от 4 декабря 2014 был награжден высшей наградой — званием Героя Украины. Напомним, ранее мы сообщали о том, что стало известно имя украинского защитника, погибшего от пули снайпера.