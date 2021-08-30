На территории Кабула прогремел мощный взрыв. Что произошло на этот раз — пока неизвестно, однако по предварительным данным, это был ракетный обстрел. Об этом пище РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт местного журналиста. Отметим, что в результате двух недавних терактов на территории Кабула погибли почти 200 человек.

Kabul explosion pic.twitter.com/lqaDuOmYa8 — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 29, 2021 Также недавно прогремели еще несколько взрывов, однако, как позже оказалось, американские военнослужащие приняли решение уничтожить боеприпасы на территории аэропорта, чтобы они не достались "Талибана" после эвакуации.

Third footage from Kabul explosion — Khawaja Bughra, PD15 pic.twitter.com/fqvZu1pgSV — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 29, 2021 Причина сегодняшнего взрыва — пока неизвестно, однако по предварительным данным, это был ракетный обстрел.

Another Footage -Kabul, PD15 pic.twitter.com/IgE7Bptcpo — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 29, 2021В результате взрыва есть жертвы Как стало известно, территория вблизи аэропорта Кабула попала под ракетный обстрел. Одна ракета попала в дом. По предварительным данным, от взрыва погибли два человека, еще трое — получили ранения. Взрыв произошел в результате удара США Американское агентство Reuters со ссылкой на двух анонимных чиновников заявил, что войска США нанесли сегодня ракетный удар по территории Кабула. Именно во время этого удара и произошло попадание в дом. Пентагон пока никаких официальных заявлений не делал.