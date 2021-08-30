Мэр Киева Виталий Кличко возложил цветы к Стене памяти павших защитников Украины в российско-украинской войне у Михайловского собора и принял участие в церемонии открытия Мемориала памяти погибшим киевлянам-участникам АТО / ООС, возвели на углу улицы Грушевского и Петровской аллее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевсовета. Он отметил, что мемориал возведен в честь киевлян, которые погибли за свободу Украины, за ее европейское будущее. "На этом месте, год назад, мы заложили капсулу строительства нового мемориала в столице. Мемориала памяти киевлянам, нашим героям, которые отдали жизнь за независимость и территориальную целостность Украины на востоке страны. Сегодня, 29 августа — трагическая дата в новейшей истории Украины . В этот день, семь лет назад, части вооруженных сил России, вторгшихся в Украину, обстреляли коридор, по которому выходили украинские бойцы с Иловайске. Иловайский котел стал адом и символом коварства агрессора. А также — символом героизма украинских защитников. Сегодня мы вспоминаем наших героев и чтим их память и их подвиг ", — отметил Кличко. Мэр Киева также напомнил, что в целом почти 32 000 киевлян прошли через войну на востоке Украины. А 400 наших защитников, к сожалению, погибли. И предложил почтить их память минутой молчания. "Уважая память тех, кто погиб, мы должны помнить и заботиться о живых. Город, как может, поддерживает семьи павших героев, выделяет материальную помощь, за счет бюджета столицы обеспечивает оздоровление детей. Помогаем также ветеранам, которые получили тяжелые ранения . Я инициировал отдельное решение — об обеспечении участников российско-украинской войны, потерявших конечности во время боевых действий, новыми, специально оборудованными автомобилями. Речь идет о девяти ветеранов. Соответствующий проект решения Киевский городской совет рассмотрит на одном из ближайших заседаний ", — сказал Кличко. Также он отметил, что кроме материальных вещей, нашим воинам и их семьям важна моральная поддержка, наша благодарность и наша память. "В прошлом году мы взяли обязательство построить Мемориал памяти погибшим киевлянам-защитникам. Потому что это наш общий долг — отдать дань и увековечить память о наших павших героев — тех, кто положил жизнь за свободу и независимость Украины. Сегодня мы выполняем свое обязательство. перед павшими и перед живыми … Да низко кланяемся всем украинским защитникам. Слава Украине ", — подчеркнул Кличко. В церемонии открытия мемориала приняли участие матери и жены погибших героев-киевлян, ветераны русско-украинской войны, представители городской власти. Композиция мемориала создана из гранита и металла. Основная площадка вымощена гранитными плитами, дорожки выложены тротуарной плиткой. Также обустроили освещение, полив, обновили под объектом коммуникации, провели благоустройство территории возле мемориала. Напомним, что в августе 2018 года, сотрудники КСУ "Киевский городской центр помощи участникам АТО" внесли предложение установить памятный комплекс Героям киевлянам, погибших за территориальную целостность и независимость Украины. В сентябре 2018 создали рабочую группу, по результатам работы которой определили местоположение Мемориального комплекса. В начале 2019 Департамент градостроительства и архитектуры КГГА объявил открытый Всеукраинский архитектурный конкурс на определение лучшего эскизного проекта мемориального комплекса. Победил в конкурсе проект архитекторкы Натальи Абаньковои. 29 августа 2020 в День памяти защитников Украины лидер партии "УДАР", мэр Киева Виталий Кличко вместе с семьями погибших героев-киевлян и ветеранами принял участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства Мемориального комплекса.