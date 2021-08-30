На автомобильных дорогах Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Харьковской областей заработали приборы фиксации нарушений скорости TruCAM.
Об этом сообщает Патрульная полиция.
Всего на дорогах Украины будет работать 180 приборов TruCAM, а измерения осуществляться на 319 участках. Об использовании приборов измерения скорости водителей будут извещать дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксацию нарушений. Также в местах фиксации нарушений скоростного режима будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.Где будут работать приборы TruCAMДонецкая область
г. Краматорск, ул Левобережная
Житомирская область
4-9 км автодороги P-18 Житомир — Попельня — Сквира — Володарка — Ставище
Запорожская область
г. Запорожье, ул. Скворцова
г. Бердянск, Мелитопольское шоссе
Ивано-Франковская область
51-55 км автодороги Н-10 Стрый — Ивано-Франковск — Черновцы — Мамалыга
137-139 км автодороги Н-10 Стрый — Ивано-Франковск — Черновцы — Мамалыга
113-116 км автодороги Р-24 Татаров — Косов — Коломыя — Каменец-Подольский
Кировоградская область
г. Кропивницкий, ул. Вокзальная
г. Кропивницкий, ул. Мурманская
Харьковская область
519-532 км автодороги М-03 Киев — Харьков — Должанский
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