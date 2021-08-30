На автомобильных дорогах Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Харьковской областей заработали приборы фиксации нарушений скорости TruCAM.

Об этом сообщает Патрульная полиция.

Всего на дорогах Украины будет работать 180 приборов TruCAM, а измерения осуществляться на 319 участках. Об использовании приборов измерения скорости водителей будут извещать дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксацию нарушений. Также в местах фиксации нарушений скоростного режима будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.Где будут работать приборы TruCAMДонецкая область

г. Краматорск, ул Левобережная

Житомирская область

4-9 км автодороги P-18 Житомир — Попельня — Сквира — Володарка — Ставище

Запорожская область

г. Запорожье, ул. Скворцова

г. Бердянск, Мелитопольское шоссе

Ивано-Франковская область

51-55 км автодороги Н-10 Стрый — Ивано-Франковск — Черновцы — Мамалыга

137-139 км автодороги Н-10 Стрый — Ивано-Франковск — Черновцы — Мамалыга

113-116 км автодороги Р-24 Татаров — Косов — Коломыя — Каменец-Подольский

Кировоградская область

г. Кропивницкий, ул. Вокзальная

г. Кропивницкий, ул. Мурманская

Харьковская область

519-532 км автодороги М-03 Киев — Харьков — Должанский

Напомним, трое людей погибли в результате ДТП, которое произошло на трассе Борислав – Самбор – Мостыска – Дрогобыч во Львовской области. Виновник аварии, 19-летний водитель Volkswagen Passat, который выскочил на встречную полосу, был под действием алкоголя и без водительских прав.Размер штрафов за превышение скорости могут существенно увеличить. Соответствующий законопроект хочет предложить Верховной Раде Министерстве внутренних дел в сентябре.