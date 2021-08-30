В Украине может появиться новый государственный выходной день — в Верховной Раде планируют как можно быстрее взяться за президентский законопроект об установлении праздника украинской государственности — 28 июля.

Об этом Обозревателю сообщила заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

По ее мнению, дополнительный выходной у украинцев появится уже в следующем году:

«Я оцениваю минимальные шансы принятия любых законопроектов, кроме президентского. Он направлен на то, чтобы был государственный выходной в праздник украинской государственности 28 июля. У этого законопроекта будут большие шансы пройти через зал, и уже в следующем году этот день станет официальным государственным праздником».

Она также добавила, что касательно других законопроектов, которые запрещают длинные праздники, то вероятность их принятия минимальна:

«На самом деле здесь есть и логические предостережения. Для внутреннего туризма это очень выгодно. Потому что в то время, когда кто-то отдыхает, сфера гостеприимства наоборот работает. Это гостиницы, рестораны, национальные парки. И это тоже рабочие места. А туризм сильно пострадал из-за карантина, поэтому нет логики отменять длинные выходные».

Напомним, сейчас в Украине праздничными днями являются:

1 января – Новый год,

7 января и 25 декабря – Рождество Христово,

8 марта – Международный женский день,

1 мая – День труда,

9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне,

28 июня – День Конституции Украины,

24 августа – День Независимости Украины,

14 октября – День защитника Украины.

Кроме того, выходными являются Пасха и Троица.

Сентябрь 2021 будет богатым на важные церковные праздники. Согласно православному календарю верующие будут отмечать Усекновения главы Иоанна Предтечи, Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижения Креста Господня.

30 августа отмечается Международный день жертв насильственных исчезновений. Кроме того, сегодня вспоминают святого Мирона Кизических и преподобного Алипия, иконописца Печерского.