В Украине может появиться новый государственный выходной день — в Верховной Раде планируют как можно быстрее взяться за президентский законопроект об установлении праздника украинской государственности — 28 июля.
Об этом Обозревателю сообщила заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.
По ее мнению, дополнительный выходной у украинцев появится уже в следующем году:
«Я оцениваю минимальные шансы принятия любых законопроектов, кроме президентского. Он направлен на то, чтобы был государственный выходной в праздник украинской государственности 28 июля. У этого законопроекта будут большие шансы пройти через зал, и уже в следующем году этот день станет официальным государственным праздником».
Она также добавила, что касательно других законопроектов, которые запрещают длинные праздники, то вероятность их принятия минимальна:
«На самом деле здесь есть и логические предостережения. Для внутреннего туризма это очень выгодно. Потому что в то время, когда кто-то отдыхает, сфера гостеприимства наоборот работает. Это гостиницы, рестораны, национальные парки. И это тоже рабочие места. А туризм сильно пострадал из-за карантина, поэтому нет логики отменять длинные выходные».
Напомним, сейчас в Украине праздничными днями являются:
- 1 января – Новый год,
- 7 января и 25 декабря – Рождество Христово,
- 8 марта – Международный женский день,
- 1 мая – День труда,
- 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне,
- 28 июня – День Конституции Украины,
- 24 августа – День Независимости Украины,
- 14 октября – День защитника Украины.
Кроме того, выходными являются Пасха и Троица.
Сентябрь 2021 будет богатым на важные церковные праздники. Согласно православному календарю верующие будут отмечать Усекновения главы Иоанна Предтечи, Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижения Креста Господня.
30 августа отмечается Международный день жертв насильственных исчезновений. Кроме того, сегодня вспоминают святого Мирона Кизических и преподобного Алипия, иконописца Печерского.