Ветеран полка «Азов» и лидер «Нацкорпуса» в Черкассах Дмитрий Кухарчук под стенами Печерского районного управления полиции Киева порезал себе руку.

«Нас не запугать СИЗО и пытками. Вынося друзей с фронта, мы видели немало крови, которой никогда в жизни не видели ни Монастырский, ни Ермак, ни Баканов, ни Зеленский. Я понимаю, что они хотят моей крови. Если они так сильно хотят моей крови, пожалуйста! Вот вам моя кровь», — прокомментировал Кухарчук.

Свои действия он назвал «шагом отчаяния».

Главком пишет, что ветеранов полка «Азов» Дмитрия Кухарчука и Олега Довбиша вызывают на допрос по факту столкновений с полицией, которые произошли 14 августа во время акции протеста у Офиса президента. Ветеранам инкриминируют ч.4 ст.296 (хулиганские действия). В то же время сам Кухарчук утверждает, что открытое против него производства носит заказной характер.

Как известно, следователи сообщили о подозрении двум участникам митинга «Нацкорпусу», который 14 августа прошел на Банковой и завершился массовой дракой.