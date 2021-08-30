Во Львове из больницы сбежала пациентка, которой провели трепанацию черепа. Женщина исчезла из палаты после сложной операции и почти сутки ее разыскивала дочь.

Детали рассказали на странице патрульной полиции Львовской области в Facebook.

Женщину в одной футболке и с забинтованной головой увидел на улице Миколайчука Львовский инспектор роты тактико-оперативного реагирования Константин Сухачев.

Сотрудник правоохранительных органов подошел к ней и выяснил, что она плохо ориентируется в пространстве. Он попытался выяснить у нее, что случилось и не нужна ей какая-то помощь.

После разговора с женщиной он позвонил на горячую линию «102» и выяснил, что она пациентка больницы скорой помощи, которой накануне провели сложную операцию трепанации черепа, а после хирургического вмешательства женщина просто исчезла из палаты. Поисками женщины уже целый день занимается дочь.

Пока на место обнаружения женщины ехала дочь и медики, неравнодушные жители принесли женщине одежду. После осмотра ее немедленно госпитализировали в больницу.

Украинские эта ситуация одновременно утешила и разозлила. Утешила, поскольку женщина в беде оказалась рядом с неравнодушными людьми. А вот разозлила, потому, что люди не понимают, как пациентка после тяжелой операции смогла уйти из больницы незаметно.

Интересно, как в больнице допустили ситуацию, когда после сложной операции на голове, пациент может просто взять и выйти из отделения? Зато есть хороший контроль за теми, кто хочет навестить пациентов. Особенно в роддомах контроль. А выйти — кто хочет. Эта новость из разряда приятных! Спасибо за человечность, неравнодушие. Такими мы все должны быть, и тогда вокруг будет теплее. Как могла затеряться женщина из больницы? Приятно читать о человечности. Дай Бог здоровья. Этот патрульный должен получить благодарность.

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