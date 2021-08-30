Известный российский музыкант Вася Обломов (Василий Гончаров) возмутил украинцев постом о перелетах между Москвой и Киевом.

У себя в Facebook он отметил, что запрещать перелеты между двумя столицами было «тупо», ведь все, кому нужно все равно ездят в Россию и Украину.

«Давно хотел сказать. В мире нет ни одного даже скудоумного примата, который извлек бы пользу от тупого запрета прямых рейсов между Москвой и Киевом. Раньше радоваться этому мог владелец Беавиа, но теперь и он не при деле. Все, как летали, так и летают, только очень неудобно», — пишет Обломов.

Многих украинцев возмутило это заявление.



Как сообщалось ранее, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина не представляет для РФ угрозы, поскольку украинцы и россияне один народ.

Накануне заявление президента РФ Владимира Путина об одном народе украинцев и россиян прокомментировал третий президент Украины Виктор Ющенко. По его словам, один народ означает, что украинского народа не существует.

Как сообщалось ранее, большинство украинцев (70%) не согласны с утверждением российского президента Владимира Путина об историческом единстве россиян и украинцев.