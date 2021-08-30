Встреча президента Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена 31 августа не состоится, переговоры снова перенесли.

Как сообщает РБК-Украина, планируется, что Зеленский и Байден встретятся 1 сентября.

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, перенос встречи связан с ситуацией в Афганистане:

«Ситуация абсолютно прозрачна и легко объяснима. Решение о встрече президентов 1 сентября, а не 31 августа абсолютно протокольное и объясняется, в том числе, и тем, что это и последний день эвакуационных процедур из Афганистана».

Подоляк отметил, что встречу решили перенести для того, чтобы ситуация в Афганистане не стала помехой для переговоров Зеленского и Байдена.

«Учитывая непредсказуемость и накаленность ситуации в Афганистане, не может возникать никаких двусмысленностей из-за того, что американской стороне необходима фокусировка на этой теме в этот день. Для Украины безусловно удобнее провести встречу лидеров в информационной обстановке следующего дня. Когда именно Украина станет ключевым ньюсмейкером американской повестки», — добавил представитель Банковой.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что украинская сторона поддерживает проведение нормандской встречи. Но, пока нет прогресса, нужно давить на Россию.

Также сообщалось, что Лондон потребует санкции против талибов на встрече G7. Великобритания считает, что G7 должна рассмотреть возможность ввести экономические санкции и остановить помощь.