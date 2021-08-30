Встреча президента Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена 31 августа не состоится, переговоры снова перенесли. Источники говорят, что инициатива перенести встречу поступила с украинской стороны.

Одним из тех, кто сообщил об этом стал глава института глобальных стратегий Вадим Карасев, он называет перенос встречи – дипломатической целесообразностью.

«Абсолютно правильное решение. 31 августа – окончание вывода иностранцев из Афганистана. Заканчивается 20-летняя история войны. Америка и весь мир будут полностью сфокусированы на этом событии. Все ждут обращения Байдена к нации. В таких условиях встреча з Зеленским могла быть скомкана и информационно ушла бы на второй план», – цитирует эксперта «Сегодня».

Глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков также подтвердил, что встречу перенесли по инициативе Офиса президента:

«Да, действительно, Офис предложил перенести встречу. Это абсолютно нормальная практика».

Эксперты уверены, что 1 сентября является правильной датой для визита украинского президента в США.

«История Афганистана уйдет на второй план, а встреча Зеленского и Байдена получит первополосной приоритет», – говорит Карасев.

С ним соглашается Быков.

«Встреча будет более комплексной и продуктивной», – подытожил он.

Напомним, Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон 31 августа. Встреча с Джо Байденом запланирована на 1 сентября. Мероприятия в американской столице уже распланированы.

В частности:

встречи с руководителями ключевых для украинско-американских отношений министерств;

две важные публичные презентации от президента и первой леди для представителей медиа,

общественности и информационно-аналитических центров;

открытие Украинского Дома;

посещение знаковых для отношений Украины и США мест Вашингтона.

Затем президент Украины отправится в Калифорнию.

Как ранее сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, перенос встречи связан с ситуацией в Афганистане:

«Ситуация абсолютно прозрачна и легко объяснима. Решение о встрече президентов 1 сентября, а не 31 августа абсолютно протокольное и объясняется, в том числе, и тем, что это и последний день эвакуационных процедур из Афганистана».

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что украинская сторона поддерживает проведение нормандской встречи. Но, пока нет прогресса, нужно давить на Россию.

Также сообщалось, что Лондон потребует санкции против талибов на встрече G7. Великобритания считает, что G7 должна рассмотреть возможность ввести экономические санкции и остановить помощь.