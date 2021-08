В Кабуле в результате ракетного обстрела погибли два человека, трое — пострадали. Среди жертв — женщины и дети. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Asvaka. По предварительным данным, сегодняшний взрыв в Кабуле был следствием ракетных обстрелов. Один из снарядов попал в жилой дом в 11-м районе безопасности столицы, в результате чего погибли два человека, еще трое — получили ранения.

Updates: A house near to Kabul airport hit by a rocket. pic.twitter.com/t3Ue3AXD0s — Shafi Karimi (@karimi_shafi) August 29, 2021 Очевидцы сообщают о том, что среди жертв есть женщины и дети.

Alarming! Rocket attacks near Kabul Airport are reported. # Kabul pic.twitter.com/rbOJGC3KhE — Ihtesham Afghan (@IhteshamAfghan) August 29, 2021 Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что в Кабуле прогремел мощный взрыв.