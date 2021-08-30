В июле средняя номинальная заработная плата в Украине составляла более 14,3 тыс. грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной зарплаты. По сравнению с июлем прошлого года она выросла на 21,5%, реальная заработная плата выросла на 10,2%.

Об этом сообщает Министерство экономики.

По информации чиновников, толчком для роста средней зарплаты стали активизация производственной деятельности субъектов экономической деятельности, оживление экономики и повышение уровня минимальной заработной платы с 1 января 2021 до 6 тыс. грн.

Согласно данным Госстата, положительная тенденция по росту заработной платы по сравнению с июлем прошлого года наблюдалась во всех видах экономической деятельности. В частности, наибольшими темпами — в сферах временного размещения и организации питания (на 52,2%), здравоохранения и предоставления социальной помощи (30,5%), предоставления других видов услуг (28,4%), искусства, спорта, развлечений и отдыха (27,8%), образования (27,5%), транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (27,2%).

По региональному срезу, средняя зарплата выросла во всех регионах страны. Больше всего — в Закарпатской (24,4%), Хмельницкой (23,8%) и Волынской (23,7%) областях.

Самый высокий уровень оплаты у работников сферы информации и телекоммуникаций — 24,9 тыс. грн, финансовой и страховой деятельности — 24,5 тыс. грн, государственного управления и обороны; обязательного медицинского страхования — 20,7 тыс. грн, профессиональной, научной и технической деятельности — 19,2 тыс. грн.

Больше всего зарабатывают жители Киева (21 тыс. грн), Донецкой (15,3 тыс. грн), Киевской (14,5 тыс. грн) и Запорожской (14,1 тыс. грн) областей.

Эксперты сравнили зарплаты украинских учителей с европейскими. Даже самые «бедные» страны выплачивают педагогам свыше 1000 евро, в то время, как Украина — всего 210 евро.

Как показывает социологический опрос, подавляющее большинство украинцев (58%) мечтает иметь крепкое здоровье, еще 41% — хорошую зарплату и пенсию.