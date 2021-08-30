Президент Украины Владимир Зеленский получит последний шанс попытаться убедить своего американского коллегу Джо Байдена остановить строительство российского газопровода «Северный поток-2». Такую идею также поддерживают американские конгрессмены и европейские лидеры.

Об этом говорится в редакционной колонке издание The New York Times. В ней отмечается, что президент США может помешать газопроводу сейчас или никогда.

«Время остановить проект, который сейчас на стадии завершения, истекает: это необходимо сделать сейчас или никогда», – указано в статье.

Авторы колонки предлагают Зеленскому прямо сказать Байдену о необходимости остановки строительства «Северного потока-2», несмотря на риск испортить приятную встречу.

В статье также отмечается, что сделать это все еще можно, ведь против газопровода выступает ряд американских конгрессменов и европейские лидеры. Чтобы не дать закончить строительство проекта, достаточно лишь отменить недавний отказ Байдена вводить дополнительные санкции.

Напомним, встречу президентов Украины и США перенесли по просьбе американской стороны с 31 августа на 1 сентября. Также изменилась и программа визита Зеленского в Соединенные Штаты.

Как мы уже рассказывали ранее, высший земельный суд Дюссельдорфа 25 августа принял решение по жалобе «Северного потока-2» на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur. Оператор газопровода проиграл дело об освобождении от требований газовой директивы ЕС.

Тем временем, «Нафтогаз» пытается остановить сертификацию «Северного потока-2», без которого запустить газопровод в обход Украины не удастся.