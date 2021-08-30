Министр юстиции Украины Денис Малюська взял на работу женщину с пожизненным лишением свободы.

Как сообщает РБК-Украина, она работает советником.

Сам Малюська в Facebook пишет:

«Как и обещал рассказываю: пожизненника я на работу в Минюст таки взял. Работает нормально. Работодатель и работник довольны».

Имя нового сотрудника Минюста не озвучивают, известно только, что она занимает пост советницы главы Минюста.

«Работает онлайн на специально оборудованном рабочем месте, аналитика данных», — сообщает источник.