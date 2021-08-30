Известный народный синоптик Леонид Горбань дал неутешительный прогноз на зиму-2021 в Украине.

Согласно прогнозу синоптика, декабрь видит суровым и морозным, с ледяными дождями в первой декаде и небольшим снегом во второй, передает издание Факты.

А уже концу декабря ожидается настоящая зима — с морозами и снегопадами. Январь, согласно прогнозу синоптика, начнется потеплением, а мороз и снег придут только на Старый Новый год, продлившись до Крещения, 19 января.

Февраль окажется лютым, особенно сильные морозы ожидаются во второй половине месяца. Также будет много снега, а ближе к концу зимы даже возможны снежные бури.

Напомним, в Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды в Украине на сентябрь. Синоптики говорят, что климатических сюрпризов не будет — количество осадков и температура будут в пределах нормы.

А замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко говорит, что температура в сентябре будет близкой к климатической норме, в отличие от августа, который, напомним, был на 1,5 градуса жарче обычного.