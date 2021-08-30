В России скончался известный актер Московского Армянского театра Артур Диланян. Он прославился ролями в сериалах «Воронины», «Кухня», «Пятницкий. Глава вторая» и ряд других.

Как сообщает издание «СтарХит», актеру стало плохо прямо на улице, когда он гулял по территории ВДНХ. Медики констатировали у него острую сердечную недостаточность, а реанимационные мероприятия не увенчались успехом.

Согласно предварительной информации, причиной смерти стала остановка сердца.

Руководитель театра Слава Степанян говорил, что у актера был диабет, однако окружающие этого не знали. При этом отмечалось, что Артур Диланян был привит и от гриппа, и от коронавируса.

А издание panorama.am ссылается на сообщение, опубликованное на странице театра в соцсети, где коллеги пишут, что актер умер на сцене: «На сцене скончался наш друг, коллега, наш родной человек… Ощущение кошмарного сна».

Как мы уже рассказывали ранее, в Японии два человека умерли после прививок вакциной Moderna от COVID-19. Они были привиты вакцинами из партий, которые позже были приостановлены до использования после обнаружения примесей.

А также, в Грузии зафиксировали смерть вакцинированного человека от коронавируса. Он был привит двумя дозами.