Во вторник, 31 Августа, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины. Так, один из вражеских обстрелов был зафиксирован в направлении Широкино. Российские наемники стреляли из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Новозвановка боевики применяли минометы 120-го калибра. Близ Нью-Йорка оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Красногоровки пророссийские боевики совершили обстрелы украинских позиций из минометов 120-го калибра и противотанковых пушек МТ-12. Украинские военные открывали огонь на вражеские обстрелы. "О всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", — говорится в сообщении.