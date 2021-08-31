В Вашингтоне представители Министерства цифровой трансформации Украины проведут переговоры с представителями компании Google. В частности, будет подниматься вопрос об открытии официальных представительства компаний в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова в комментарии канала "Дом". "Мы будем разговаривать о планах развития компании в Украине мы очень хотим, чтобы появились отдельно представительства Google и YouTube в Украине. Мне кажется, что когда у нас есть российская агрессия нужно, чтобы контент модерувався в Украине, а не в российском офисе модерировали украинский контент ", — заявил министр.