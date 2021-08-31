Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская прибыли с официальным визитом в США. В своем блоге первая леди показала первый образ, а также рассказала о планах на ближайшие дни. "Прибыли в США с рабочим визитом Владимира. Впереди — насыщенная программа: запуск аудиогид на украинском языке в усадьбе первого Президента Соединенных Штатов Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон и встреча с женщинами Power women, открытие" Украинского дома ", посещение Музея Холокоста, рабочие встречи в Стэнфордском университете и в управлении образования Сан-Франциско, визит в художественную галерею De Young и многое другое. Каждое событие этих активных дней — возможности, перспективы и взаимообмен для США и Украины. Уверена, что благодаря "мягкой силе" культурной дипломатии мы станем еще ближе, а наша связь усилится ", — поделилась Елена с фолловерами.

Владимир и Елена Зеленская в США (фото: instagram.com/olenazelenska_official) На фото она запечатлена при выходе из самолета. Елена надела небесного оттенка пиджак и брюки от одного из своих любимых украинских брендов Six Юлии Богдан и дополнила его стильными лаконичными украшениями из жемчуга. Волосы первой леди было собрано в низкую укладку, а макияж выполнен в нейтральных тонах. В руках Елена держала букет из ярко-желтых цветов. Благодаря такому сочетанию лук вышел почти в национальном стиле. "Прекрасная", "Красивый букет", "Настоящая первая леди", "Неповторимая", — восхищаются многие поклонники Елены в сети. Ранее мы писали о двух идеальных образы Зеленская, которые она показала на День независимости Украины.