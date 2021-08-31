Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха озвучила свой прогноз погоды на начало осени — первые дни будут комфортными, также ожидается бабье лето.

Об этом пишет Обозреватель.

По ее словам, в последние дни лета в атмосфере будет происходить противостояния тепла и холода. Из-за этого в западных, северных и частично центральных областях будет преобладать более дождливая погода, особенно в начале недели.

На остальной территории – на юго-востоке и частично в центральных областях – еще довольно комфортная погода. На юге, в Херсонской, Николаевской, Запорожской областях температуры могут достигать 30, иногда даже 33 градусов. Тогда как во Львове 30 августа уже было всего 18 градусов.

Завтра, по ее словам, жары уже не будет, но школьников еще порадует солнце. В дальнейшем погода будет приобретать более осенний характер:

«1 сентября очередной циклон будет более активно влиять на западные и северные области. В западных практически весь день будет дождевая, пасмурная, прохладная погода, не более 16 градусов. В северных областях, в частности, в Киевской области, утренняя погода будет еще более спокойной. Утром на праздничной линейке для школьников может еще быть немного солнышка, но все же надо быть готовыми к тому, что в дневные часы и в северные области, и частично в центральные также будет поступать этот фронт с дождями. После него будет снижение температуры».

На остальную территорию этот фронт доберется уже 2 сентября. Более дождливая погода будет на юго-востоке, на востоке и в центре. Во время прохождения фронта 1-2 сентября будут осадки – в такой же хронологии.

После 2 сентября по всей территории Украины воздушные потоки поменяются на северо-западные. За счет этого будет достаточно ощутимое снижение температуры. Например, в Киеве в ночные часы температура может быть 9-12 градусов. Немного прохладнее будет на западе и севере, несколько теплее в южных областях.

Начиная с 3 сентября характер погоды может стать более антициклональным, то есть осадков будет меньше. Но зайдет холодная воздушная масса. В дневные часы температура может быть довольно комфортной – до 20 градусов в центральных областях, до 17 градусов в северных областях. Но в ночные часы будет уже довольно прохладно.

«Очень часто бывает, что в конце сентября, в октябре погода приобретает антициклональный характер, когда в дневные часы солнышко приятно греет, что в народе называют «бабьим летом». Конечно, оно будет. Когда именно, пока трудно сказать. Ближайшая синоптическая перспектива – после 3 сентября. Ожидается уменьшение осадков, приятная погода, хотя и прохладнее, чем сейчас», — резюмирует синоптик.

Как сообщалось ранее, жертвами урагана «Ида», который накануне обрушился на побережье американских штатов Луизиана и Миссисипи, стали два человека. Ураган оставил без электричества около 2 миллионов людей.

Напомним, климат в Украине меняется из-за последствий таяния ледников на Северном полюсе, что приводит к глобальному потеплению.

С 8 августа Украина начала жить «в экологический долг» — мы исчерпали запас ресурсов, которые в природе могут возобновиться за 1 год.