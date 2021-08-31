На сегодня криптовалюта не имеет определенного правового статуса в Украине, в частности, отсутствует нормативная база для ее классификации и регулирования операций с ней. Таким образом, оснований для ее отображения декларантом в одноразовой (специальной) добровольной декларации нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснения Государственной налоговой службы (ГНС). Напомним, с 1 сентября 2021 начинается одноразовое (специальное) добровольное декларирование. Украинцы могут задекларировать активы (размещены на территории Украины и / или за ее пределами), из которых не были уплачены налоги. Декларирование будет происходить путем представления декларации в Государственной налоговой службы Украины. Ранее Верховная Рада приняла два закона (проекты 1539-9 и 1542-9), которые вводят налоговую амнистию для Украинской. Первый закон позволяет Украинский добровольно задекларировать свои активы, а другой — освобождает от ответственности. Согласно законам, украинцы получат возможность добровольно задекларировать свои активы в период с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года. Граждане смогут подать одноразовую декларацию с активами, из которых не были уплачены налоги и сборы до 1 января 2021 года. Из задекларированных активов гражданам придется заплатить сбор: 5% с валютных ценностей на счетах в банках в Украине и других активов в Украине; 9% с валютных ценностей на счетах в иностранных финансовых учреждениях и других активов за рубежом; 2,5% из номинальной стоимости государственных облигаций Украины приобретенных с 1 сентября 2021 по 31 августа 2022 года.