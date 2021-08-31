Конституционный суд Украины отказался открывать производство о конституционности назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки. Жалобу в КСУ подавали 46 народных депутатов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Верховной Рады в КСУ Ольгу Совгир. "Конституционный суд отказал в открытии производства по делу по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины относительно конституционности постановления Верховной Рады Украины о назначении Шкарлета министром образования и науки Украины", — заявила она. Нардеп добавила, что решение Конституционного суда является окончательным. Напомним, группа депутатов просила КСУ проверить конституционность назначения Шкарлета, поскольку при рассмотрении постановления в парламенте якобы были случаи неперсонального голосования.