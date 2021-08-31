Курс доллара на межбанке в продаже 31 августа 2021 по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 8 копеек до 26,94 гривен за доллар, курс в покупке до 26,92 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 16 копеек до 31,84 гривен за евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг". Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне доллар 26,9200 — 26,9400 грн / доллар, евро 31,8167 — 31,8403 грн / евро, российский рубль 0,3671-0,3675 грн / рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 30 августа 2021 закрылись в диапазоне доллар 26,8400 — 26,8600 грн / доллар, евро 31,6604 — 31,6813 грн / евро, российский рубль 0,3648 — 0,3651 грн / рубль. курс НБУ Национальный банк Украины (НБУ) на 1 сентября 2021 установил официальный курс на уровне 26,89 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.