Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что жители оккупированного Донбасса с российскими паспортами "имеют полное право" голосовать на выборах в Госдуму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости. По словам Лаврова, Россия должна им это право обеспечить. "Что касается Донецкой и Луганской" народных республик ", то там живут наши граждане. Наши граждане имеют право голосовать, где бы они ни жили. И обязанность государства — предоставить им такую возможность", — заявил Лавров. Ранее сообщалось, что Россия хочет привлечь к голосованию на выборах в Госдуму более 600 000 жителей ОРДЛО. РБК-Украина писало, что РФ организует онлайн-голосования на выборах в Госдуму для жителей оккупированного Донбасса с российскими паспортами.