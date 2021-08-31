В Ровно 15-летние братья близнецы напали на 42-летнюю женщину. Ее с непроникающими ножевыми ранениями доставили в больницу. О деталях сообщает Radiotrek.rv. Так, инцидент произошел утром, 21 июля, вблизи детских площадок на улице Чорновила. Что говорят в полиции В полиции сообщили, что одной из версий нападения является просмотр запрещенных фильмов, где присутствуют сцены жестокости. По словам начальника Ровенского районного управления полиции Романа Штебе, насмотревшись фильмов, подростки хотели увидеть, как чувствует себя человек после нанесения ранения ножом. Ребята взяли нож и пошли на улицу, и нанесли ножевые ранения женщине, которая проходила мимо. В каком состоянии женщина Раненой оказалась 42-летняя Ольга, именно отвела ребенка в детский сад. После своего поступка несовершеннолетние побежали и спрятались в квартире, где проживали. Однако, патрульные их догнали и задержали. Когда приехали медики, женщина была еще в сознании. При осмотре они обнаружили три колото-резаные раны на спине, которые обработали и наложила асептические повязки. Правоохранители решают вопрос о задержании одного из подростков, который ранил женщину, в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

15-летние братья-близнецы, которые напали на женщину в Ровно (facebook.com/police) Кроме того, один из нападавших, нести уголовную ответственность. Также ребята пройдут психиатрическую экспертизу.

Видео нападения попало в сеть, которое зафиксировали камеры наблюдения. Его можно посмотреть по ссылке.

Ранее мы сообщали, что во Львове задержали двух мужчин, которые напали с ножом на полицейского вне службы. Также в Ровно в кафе произошла драка, один человек ранен ножом.