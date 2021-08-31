Боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки, 30 августа — один украинский боец погиб, еще двое получили ранения и травмы.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

В районе Новозвановки враг трижды обстреливал наши позиции из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от Шумов оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а возле Троицкого — из крупнокалиберных пулеметов. В направлении Катериновки российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В Новотошковском боевики обстреливали украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов. Кроме того, в этом районе боевики сбросили с беспилотника гранату.

В районе Водяного оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов. В Широкино обстреливали наши позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также на границе Донецкой и Луганской областей зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов один украинский боец погиб, еще двое получили ранение и травму. Раненых бойцов срочно доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников — средней степени тяжести.

Кроме того, по состоянию на сегодняшнее утро, боевики трижды обстреляли позиции ООС.

Напомним, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей пропавшими без вести числятся 258 человек, в том числе 67 военнослужащих и резервистов.

Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что Российская Федерация самоустранилась от минского переговорного процесса.

