С 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022-го будет проводиться добровольное одноразовое декларирование активов физических лиц, которое поможет легализовать доходы, полученные в “тени”.

О сути налоговой амнистии в интервью «Слово і діло» рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, закон позволяет людям не держать деньги в условном «загашнике», а легализовать их и заплатить налог. В дальнейшем гражданин может спокойно и законно пользоваться этими деньгами.

«Фактически, Министерство финансов совместно с Государственной налоговой службой сейчас разрабатывает законопроект, касающийся мониторинга образа жизни. То есть, при покупке крупной недвижимости, дорогих авто и т.д., будет осуществлен соответствующий мониторинг. Например, у государственных служащих все платежи за покупки проходят через банк, который проверяет декларацию и наличие в ней соответствующих средств», — говорит министр.

Немчинов отмечает, что мониторинг есть во всех европейских странах, поэтому Украина должна выйти на стандарты, разработанные Организацией экономического сотрудничества и развития по борьбе с размыванием налоговой базы. Деньги, поступающие в бюджет, будут распределяться на государственные нужды.

«Если говорить о более длительной перспективе, то, фактически, легализация таких ресурсов, в частности, недвижимости, даст возможность местным общинам получать налоговые поступления за недвижимость, которая будет задекларирована. Самое главное, это даст возможность подпитать экономику, даст синергетический эффект для страны в том плане, что эти средства будут уже облагаться налогом. Кроме этого, активы будут работать не только на благо местных общин, но и Украины в целом», — резюмирует Олег Немчинов.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров готовит для внесения в Верховную раду законопроект о так называемых косвенных методах налогового контроля — налоговая сможет уточнять происхождение средств, направленных на приобретение ценных активов.

Ранее уже сообщалось, что систематическое получение денег на счет физического лица за товары — признак хозяйственной деятельности. Если такая деятельность осуществляется без госрегистрации, за нее полагается штраф до 85 тысяч гривен.